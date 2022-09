Verso le politiche, Noi Moderati presenta i candidati: “Centro equilibrio della coalizione”

“Moderati sì, ma anche decisionisti quando serve“.

Così il senatore Gaetano Quagliariello ha concluso a Grosseto, ieri, venerdì 9 settembre, la presentazione dei candidati alla Camera, Lucia Tanti, vicesindaco di Arezzo, e Marco Falorni, presidente del Consiglio comunale di Siena, per Noi Moderati nel collegio di Arezzo, Siena, Grosseto e Livorno.

Il senatore Quagliariello ha sottolineato che la destra è rappresentata da Fratelli d’Italia e Lega e, sotto molti aspetti, dalla stessa Forza Italia: “Serve quindi un centro per dare equilibrio alla coalizione, un centro custode dei conti e garante della crescita”.

All’incontro è intervenuto anche l’onorevole Giorgio Silli, la presentazione è stata introdotta dal commissario provinciale dell’Udc, Gianluigi Ferrara, e dal coordinatore di Italia al Centro, Andrea Quadalti.

Come è stato sottolineato, l’intesa fra Udc, Noi con l’Italia, Coraggio Italia e Lista Toti, che ha dato vita a Noi Moderati, “è il primo passo per realizzare, dopo le elezioni un soggetto politico popolare, creativo, attento e sensibile ai problemi delle imprese e delle famiglie, legato ai problemi dei territori, come testimoniano anche le candidature di Lucia Tanti e Marco Falorni“.