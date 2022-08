Verso le Politiche: tutti i candidati del Movimento 5 Stelle in Toscana e in provincia di Grosseto

Competenza, coerenza e convinzione: sono queste le caratteristiche che accomunano i 13 candidati dei collegi uninominali della regione Toscana del Movimento 5 Stelle.

I nomi, 4 per il Senato e 9 per la Camera, sono diventati ufficiali ieri dopo la presentazione delle liste, consegnate dalla senatrice Laura Bottici e messe a punto grazie al lavoro di squadra coordinato dalla consigliera regionale Irene Galletti.

“Si tratta per lo più di attivisti storici del MoVimento, che hanno portato avanti battaglie importanti nei rispettivi territori: molti di loro hanno avuto esperienze di rilievo, nei consigli comunali e nelle amministrazioni locali, ma anche fuori dalle istituzioni, nella società civile – si legge in una nota dei 5 Stelle –. Un bagaglio importante, da mettere al servizio della politica nazionale, per mantenere fede allo storico impegno dei Movimento di dare voce ai problemi veri dei cittadini: dall’ambiente al lavoro, dal sociale alla sanità, dall’istruzione all’economia circolare”.

Senato

1) Andrea Barbagli (uninominale/ Senato Grosseto+Siena). 52 anni, responsabile amministrativo di azienda.

2) Valeria Marrocco (uninominale/Senato Livorno+Pisa+Versilia). 47, giurista, dottore di ricerca in diritto pubblico dell’economia, funzionario dipendente dell’Azienda ospedaliero universitaria pisana.

3) Manuela Bellandi (uninominale/Senato Massa+Lucca+Prato+Pistoia). 58 anni, imprenditrice del settore ristorazione.

4) Claudio Cantella, (candidato all’uninominale Senato Firenze). 70 anni, Architetto libero professionista,.

Camera

1) Luca Giacomelli, (uninominale/ Camera Grosseto+Siena). 33 anni, agricoltore.

2) Elda Baldi (uninominale/ Camera Massa + parte di Lucca). 44 anni insegnate specializzata sul sostegno.

3) Marco Cresci, (uninominale/camera Lucca + San Marcello + Montecatini). 52 anni, infermiere.

4) Claudio Loconsole (Uninominale/Camera Pisa + Fucecchio). 36 anni, professore universitario associato all’Università Mercatorum di Roma, professore affiliato alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, insegna Informatica all’Itis “Fermi” di Lucca.

5) Stella Sorgente, (Uninominale/Camera Livorno). 40 anni, musicista ed insegnante, è attivista del Movimento dal 2010.

6) Chiara Bartalini, (Uninominale/Camera Pistoia+Mugello). 49 anni, lavora nell’ambito delle rinnovabili.

7) Andrea Quartini, (Uninominale/Camera Firenze). 62 anni, Medico all’Azienda ospedaliera universitaria di Careggi.

8) Maria Letizia Magnelli, (Uninominale/Camera Firenze sud + Scandicci + Empoli). 44 anni, psicologa specializzata in Neuropsicologia clinica.

9) Tommaso Pierazzi (Uninominale/Camera Arezzo + Figline + Reggello). 51 anni, è responsabile di reparto in Unicoop.

I candidati dei collegi plurinominali

Senato

P01

Ettore Licheri

Manuela Bellandi

Gianluca Ferrara

Donella Bonciani

Camera

P01

Riccardo Ricciardi

Chiara Bartalini

Maurizio Gori

Fiammetta Tavosanis

P02 (Siena, Arezzo, Grosseto)

Riccardo Ricciardi

Stella Sorgente

Luca Migliorino

Flavia Sandoiu

P03

Andrea Quartini

Francesca Censini

Luca Lauricella

Aurora Bartoli