Verso le amministrative, Maurizio Coppi presenta la sua squadra: tutti i candidati

“‘L’alternativa’ è un progetto di cambiamento profondo per Castell’Azzara, abbiamo l’ambizione di proporre una concreta alternativa per la rinascita di questo territorio. La nostra è una lista civica che ben rappresenta il comune in tutte le componenti economico sociali“.

Ad affermarlo è Maurizio Coppi, candidato a sindaco di Castell’Azzara.

“I punti centrali del nostro programma – prosegue Maurizio Coppi – sono il lavoro, l’istruzione, l’attenzione ai bisogni della popolazione. Ogni singolo cittadino per noi conta: la nostra proposta è all’insegna dell’inclusività, dell’ascolto e del dialogo costruttivo. Un progetto che guarda al futuro e riconosce l’importanza di aprirsi all’esterno per cogliere tutte quelle opportunità che possono contribuire a migliorare la qualità della vita degli abitanti di Castell’Azzara“.

Il candidato sindaco

Maurizio Coppi, è nato a Castell’Azzara il 5 ottobre 1948. Dopo aver perso il padre in giovane età, ha vissuto con la madre a Milano dall’età di 14 anni fino al 2001, quando ha realizzato il sogno di una vita: quello di tornare ad abitare a Selvena. Da giovanissimo è stato studente lavoratore, facendo esperienza, negli anni, come capo reparto e capo ufficio, fino a diventare responsabile della pianificazione e dell’avanzamento dei lavori nello staff di direzione di un centro di ricerca sulle telecomunicazioni, che opera a Milano, gestendo oltre 200 addetti.

Oggi Maurizio Coppi vive da pensionato a Selvena, dove si dedica alla propria comunità. È volontario della Croce Rossa, è stato assessore esterno nel Comune di Castell’Azzara dal 2004 al 2008; capogruppo di minoranza dal 2009 al 2014 e dal 2014 al 2019. Attualmente è capogruppo di minoranza per il Comune di Castell’Azzara all’Unione dei Comuni montani Amiata grossetana.

I candidati al Consiglio comunale