Verso le amministrative, Ianetta Giannotti presenta la sua squadra: tutti i candidati

Ecco i candidati al consiglio comunale di Castiglione della Pescaia della lista L’alternativa, che sostiene la candidatura a sindaco della dottoressa Ianetta Giannotti, 68 anni, medico:

Barbara Belardi, nata a Grosseto il 16.7.1970, commessa; Maria Antonia Dodi, nata Orvieto (Terni) il 6.5.1971, amministratore di condomini, di Punta Ala; Attilio Ganozzi, nato a Castiglione della Pescaia il 3.12.1960, commerciante; Aldo Iavarone, nato a Ercolano (Napoli) il 7.10.1963, libero professionista; Franco Lippi, nato a Castiglione della Pescaia l’8.9.1951, commerciante; Roberta Pinotti, nata a Castiglione della Pescaia il 28.1.1968, modellista, di Buriano; Pasquale Preziosi, nato a Torre Annunziata (Napoli) il 10.11.1959, pensionato; Maria Cristina Renzetti, nata a Roma il 2.9.1964, agente di commercio e consulente energetico, di Vetulonia; Roberto Santini, nato a Castiglione della Pescaia il 29.10.1949; Sergio Stoppini, nato a Grosseto il 6.12.1963, commerciante, di Buriano; Cristian Talarico, nato a Grosseto il 10.4.1980, ristoratore, di Tirli; Elisa Tognietti, nata a Grosseto il 6.7.1992, imprenditrice.

“Sono medico con 40 anni di esperienza, sia di pronto soccorso sia di medico carcerario, e ho cercato di aiutare sempre i più deboli – spiega Giannotti -. Questa mia candidatura arriva alla fine della mia esperienza lavorativa. Ho costruito la mia squadra intorno ad un programma condiviso e fattibile per l’intero territorio. Abbiamo voluto un candidato rappresentativo in tutte le frazioni. Il nostro programma guarda al futuro, oltre all’ordinario, riteniamo che per dare uno sviluppo importante bisogna essere lungimiranti. Gli altri parlano di territorio, noi lo rappresentiamo”.