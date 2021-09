Verso le amministrative, Fratelli d’Italia presenta la sua squadra: “Costruiremo il futuro di Grosseto”

E’ stata presentata oggi pomeriggio tutta la squadra di Fratelli d’Italia che parteciperà alle elezioni comunali in programma per il prossimo 3 e 4 ottobre a Grosseto.

Sono 31, 16 uomini e 15 donne, i candidati che saranno ai nastri di partenza nel partito della presidente Giorgia Meloni. Proprio quest’ultima, salvo defezioni, dovrebbe essere in città a fine mese, a chiusura della campagna elettorale in appoggio alla candidatura a sindaco del centrodestra, Vivarelli Colonna.

“Vedo attorno a noi tanto entusiasmo – dichiara Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e capolista a Grosseto –. Questo mi riempie enormemente d’orgoglio perché vuol dire che in questi anni abbiamo lavorato bene per tutti i cittadini del comune di Grosseto”.

“Ho iniziato la nostra campagna elettorale – spiega Rossi – con alcune riflessioni, alcuni li hanno chiamati slogan. Io dico che noi di Fratelli d’Italia possiamo ben affermare a testa alta che abbiamo lavorato per far crescere Grosseto. Siamo stati coerenti con il nostro elettorato e non ci siamo mai tirati indietro quando c’era da risolvere problemi difficili e annosi”.

“Siamo quelli che al calcolo politico – conclude Fabrizio Rossi – hanno preferito l’istinto, la passione, l’idea, il sogno, costruendo un movimento politico di destra dalle radici profonde, ma con lo sguardo rivolto al futuro della nostra comunità”.

“Siamo un’ottima squadra – commenta Bruno Ceccherini, responsabile provinciale di Fratelli d’Italia e candidato al consiglio comunale –. Una squadra fatta di uomini e donne coesa, che rappresenta uno spaccato di tutta la società grossetana”.

“Abbiamo tra i nostri candidati persone provenienti dal mondo della scuola, della famiglia, del commercio e dell’impresa. Medici, insegnanti, pensionati, studenti, sportivi, liberi professionisti, ma anche impiegati, operai, ristoratori, imprenditori agricoli. Quindi tutte le realtà del tessuto cittadino sono ben rappresentate”, conclude Ceccherini.

“In questi cinque anni di amministrazione Fratelli d’Italia è stato un solido alleato – sottolinea il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna -, sempre presente e vicino in tutte le decisioni che abbiamo preso. I consiglieri e gli assessori di questo partito sono stati coerenti, tenaci, positivi e, grazie a loro, nel prossimo mandato amministrativo otterremo dei risultati ancora più grandi. Ringrazio Fratelli d’Italia perchè, anche per merito dei suoi esponenti, il nostro futuro sarà roseo“.

Questa la lista dei candidati di Fratelli d’Italia in corsa per il consiglio comunale di Grosseto:

Fabrizio Rossi, 46 anni, avvocato (capolista). Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, assessore uscente.

Bruno Ceccherini, 63 anni, libero professionista. Commissario provinciale di Fratelli d’Italia, attuale consigliere provinciale e consigliere comunale uscente.

Simonetta Baccetti, 49 anni, laureata in pedagogia e docente di scuola media superiore in materie umanistiche. Responsabile regionale del dipartimento del terzo settore di Fratelli d’Italia.

Bryan Barbieri, 20 anni, studente universitario.

Margherita Barco, 53 anni, diploma di perito agrario. Imprenditrice agricola e agrituristica.

Luciano Betti, 55 anni, impiegato in un supermercato, allenatore di calcio.

Alessandro Bracciali, 70 anni, medico chirurgo.

Francesca Carpenetti, 53 anni, consulente nel settore dei servizi di mediazione immobiliare.

Mario Eligio Chisci, 38 anni, capo barman presso una struttura di turistica Marina di Grosseto.

Mara Ciarpi, 54 anni, dipendente di una cooperativa di servizi.

Pamela Cutigni, 37 anni, trainer di danza sportiva.

Alessandro Gandolfi, 52 anni, ingegnere e titolare di una ditta che si occupa di termoidraulica e costruzioni.

Lucia Grechi, 48 anni, autista di mezzi di soccorso.

Andrea Guidoni, 59 anni, medico veterinario, consigliere comunale uscente.

Lorenzo Lauretano, 22 anni, studente. Presidente provinciale di Gioventù Nazionale.

Simona Lorenzini, 46 anni, imprenditrice.

Sandra Mainetti, 55 anni, laureata in lettere. Imprenditrice nei servizi alle imprese. Ex vicesindaco e assessore comunale di Castiglione della Pescaia.

Annalisa Manzo, 54 anni, vicepreside dell’istituto comprensivo Grosseto 1.

Giuseppe Milanese, 19 anni, studente.

Paolo Moretti, 67 anni, ristoratore.

Maurizio Musardo, 48 anni. Laureato in scienze giuridiche e sistemi amministrativi, sottoufficiale dell’Aeronautica militare, presidente della Pallacanestro Grosseto.

Gianluca Panattoni, 53 anni, agente di polizia.

Francesca Pepi, 29 anni, ristoratrice e studente universitaria, consigliere comunale uscente.

Simona Petrucci, 50 anni, geologa libera professionista, assessore uscente.

Maria Cristina Rampiconi, 53 anni, insegnante di scuola materna.

Rosa Rusciano, 46 anni, piccola imprenditrice.

Flavio Saggini, 47 anni, imprenditore di macchinari per strutture ricettive.

Paolo Serra, 56 anni. avvocato, consigliere comunale uscente.

Valentina Spano, 44 anni, sportiva e mamma.

Erika Vanelli, 47 anni, imprenditrice turistica e agente immobiliare.

Luca Vitale, 51 anni, agente immobiliare, istruttore nazionale di vela e kitesurf.