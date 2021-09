Verso le amministrative, Forza Italia presenta la sua squadra: “Porteremo Vivarelli Colonna alla vittoria”

“C’è bisogno di Forza Italia all’interno dell’amministrazione comunale perchè rappresenta il il centro moderato e si contraddistingue per una politica decisa, ma non urlata”.

Con queste parole Sandro Marrini, coordinatore provinciale del partito azzurro, ha presentato i candidati al Consiglio comunale di Grosseto.

“Questi cinque anni di amministrazione targata Vivarelli Colonna sono volati – ha sottolineato Marrini –. Adesso ci stiamo avvicinando ad una nuova tornata elettorale e ci stiamo impegnando sia come partito che come lista. Ringrazio Mirella Milli e Marco Biagioni per il lavoro profuso nella Giunta e nella consiliatura uscente. Entrambi hanno deciso di non ricandidarsi per lasciare spazio ad altre persone. Forza Italia è stato un alleato leale nella coalizione di centrodestra ed è sempre stato accanto al sindaco. Ringrazio Vivarelli Colonna e gli faccio i complimenti perchè amministrare non è facile, considerando che ogni partito ha le sue esigenze e porta avanti le sue proposte. Lo ringrazio, inoltre, perchè ha compiuto un atto di amore per la città, rinunciando a candidarsi alla presidenza della Regione. Ringrazio anche il vicesindaco Luca Agresti perchè è una colonna portante del nostro partito e ci ha sempre messo la faccia, sia nel bene che nel male”.

“Adesso bisogna rimboccarsi le maniche per la città e dobbiamo dare il nostro contributo per portare alla vittoria Vivarelli Colonna – ha terminato Marrini –. Negli ultimi cinque anni Forza Italia ha ottenuto successi impensabili e importanti: governiamo a Grosseto, Scarlino e Orbetello, abbiamo eletto in parlamento un senatore e un deputato. Ora, con passione e amore, daremo il massimo per continuare ad amministrare il capoluogo maremmano”.

“Con le prossime elezioni dobbiamo dare una conferma del nostro valore – ha aggiunto il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Abbiamo fatto incredibili rivoluzioni in questi cinque anni: penso a quella ambientale e a quella dell’illuminazione pubblica. Abbiamo rifatto oltre 140 strade. Oggi dobbiamo combattere la battaglia del bene contro il male, della verità contro le menzogne lanciate dall’opposizione. Siamo più preparati rispetto a cinque anni fa e nel prossimo mandato faremo ancora meglio. Ciò che conta è che noi non siamo un’amministrazione delle promesse, noi facciamo campagna elettorale basandoci su ciò che abbiamo davvero realizzato“.

“Forza Italia, in questi anni, ha dimostrato buon senso, responsabilità e amore per la città – ha concluso il sindaco -. Il partito è stato un elemento fondamentale della nostra amministrazione. I suoi candidati hanno grande entusiasmo e, grazie anche a loro, vinceremo al primo turno e presenteremo una squadra di governo forte, granitica e compatta”.

Ecco i candidati di Forza Italia al Consiglio comunale di Grosseto: Luca Agresti, David Aquilino, Michela Avino, Emanuele Bartalucci, Roberto Belli, Silvia Bicocchi Cosimo Boccasini, Fabio Bucci, Federica Cocca, Debora Coron, Valentina Chech, Barbara Chelli, Maria Gioia Chiavacci, Maria D’Amato, Sabrina Valencio Duarte, Gabriele Farinelli, Daniela Ferraro, Federica Frusoni, Amedeo Gabbrielli, Stefano Giallini, Enrico Grechi, Giuseppe Lagana’, Michele Marchese, Veronica Mercandetti, Debora Paris, Debora Paulina Pereira Da Rocha, Chiara Perosi, Katia Remati, Alessandro Rispoli, Carla Russo, Patrizia Tarrini, Alessandro Ulmi.