Verso le amministrative: le sei donne candidate nella lista Patto per il Futuro

Ecco lee sei donne candidate nella lista Patto per il Futuro – Casamenti alle prossime elezioni amministrative di Orbetello:

Chiara Piccini

41 anni, avvocato. Vicesindaco di Orbetello, assessore a pubblica istruzione, politiche sociali, casa, famiglia e pari opportunità, presidente della Commissione pari opportunità di Orbetello, componente della Commissione provinciale pari opportunità.

Nata e cresciuta a Albinia, frequenta il Liceo classico “Dante Alighieri” a Orbetello e studia giurisprudenza all’Università di Siena per poi tornare a casa, ad Albinia, dove ad oggi esercita la professione nello studio associato Tortelli-Piccini. Moglie di Fabio e mamma di Lorenzo, si è spesa sempre tanto e in prima persona per il sociale, con un’attenzione particolare e un impegno costante a supporto e a sostegno delle fasce di popolazione più fragili.

“Una vocazione, quella per il sociale, che l’ha portata, da assessore, a seguire una molteplicità di progetti sul territorio, in collaborazione con associazioni ed enti del settore, dedicati a bambini, ragazzi, donne, diversamente abili e famiglie, dando immancabilmente priorità alle esigenze della cittadinanza, con una linea diretta sempre aperta alle richieste, alle criticità, alle proposte di tutti, per fare in modo che i servizi offerti rispecchiassero sempre le reali necessità sul territorio e che tutti avessero la possibilità di essere ascoltati – si legge in un comunicato di Patto per il Futuro –. Tra le tante cose fatte in questi 5 anni il prolungamento degli orari del servizi educativi, l’incremento dei posti laddove non sufficienti, la creazione, da zero, delle colonie estive comunali, i contributi agli Istituti scolastici comprensivi, la lotta per le pari opportunità, i progetti per l’inclusione sociale, tutto a riprova del suo impegno, con la consapevolezza costante e la promessa, che si può e si deve fare sempre meglio per il bene di tutto il territorio del Comune di Orbetello, che Chiara ama in ogni sua più piccola parte“.

Silvia Magi

Ha conseguito il Diploma di laurea all’Università di Siena. Lavora presso la neuropsichiatria infantile di Orbetello con qualifica di logopedista. È responsabile della sezione comunale di Orbetello della Lega Salvini premier ed è attualmente presidente del Consiglio comunale.

Maddalena Ottali

Assessore uscente a cultura, turismo, commercio e biblioteca. Consulente tributaria e dirigente Edascom. Da anni il punto di riferimento per le attività produttive e commerciali del Comune.

“Con passione, disponibilità e professionalità ha promosso e sostenuto il turismo del comune e della Maremma, riposizionando Orbetello tra le mete ambite di campagne pubblicitarie di famosi brand – continua la nota di Patto per il Futuro -. Ha curato eventi culturali di rilievo, collaborando con tutte le associazioni di categoria, culturali e di volontariato. Ha creato opportunità commerciali alle attività, conoscendone le difficoltà e le possibilità, affiancandole e sostenendole durante l’emergenza Covid. Ha collaborato con le istituzioni provinciali, regionali, nazionali ed esperti professionisti, per perseguire gli obiettivi del proprio assessorato, la visibilità e promozione delle eccellenze territoriali e produttive. Una donna stimata dai cittadini, dall’empatia ed energia inesauribile. Rappresenta il consenso che si può creare da parte di tutti quando si lavora in modo autentico, corretto e con il cuore. Tra le attività di cui si è fatta responsabile e parte attiva ricordiamo il Giro d’Italia, Orbetello Book Prize e il Parco della Lettura, Orbetello Jazz Festival, Festival Le Crociere, la riapertura del Museo della Guzman e la riqualificazione e illuminazione di alcune aree culturali e storiche del territorio, la campagna pubblicitaria ‘Maremma sicura per natura’, Gustatus Digital e il potenziamento di importanti eventi come Imago e Orbetello Piano Festival“.

Luigina Scotto

Nata in una famiglia di pescatori e operai, ha espletato gli studi superiori di abilitazione magistrale in un istituto religioso ed ha insegnato nelle scuole elementari per alcuni anni. Ha intrapreso la carriera sanitaria entrando in ospedale come infermiera generica. Dopo vari studi di specializzazione e master presso diversi istituti superiori sanitari, è divenuta responsabile infermieristica di Area Vasta per la Asl 9 Zona 2. Pensionata dal 2014, si dedica molto al sociale come infermiera volontaria della Cri. È vicepresidente del corpo bandistico “A. Ercole”. È presidente provinciale dell’Anbima e consigliere nazionale supplente della stessa associazione. Vuole mettersi a disposizione dei suoi concittadini, specialmente di quelli del quartiere in cui vive da 40 anni: Neghelli.

Sabrina Baldoncini

Anno di nascita 1970. Si è laureata in Giurisprudenza. È impiegata da oltre 20 anni nel settore turistico. Di Polverosa e residente da oltre 10 anni a Orbetello Scalo. Molto attiva nel campo culturale e nell’associazionismo, ha seguito importanti manifestazioni culturali che si sono svolte nel Comune di Orbetello.

Anna Sabatino

Madre di due ragazzi, vive a Talamone.

“Ha accettato di far parte come Indipendente della nostra squadra e vuole contribuire a migliorare il nostro territorio. Ama Talamone e vuole divenire un punto di riferimento per le problematiche della frazione – termina il comunicato -. Dopo tantissimi anni Talamone trova una donna candidata che porterà le istanze dei propri concittadini”.