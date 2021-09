Verso le amministrative: Maria Bice Ginesi presenta la sua squadra

La lista civica “Scansano Ora – Maria Bice Ginesi Sindaco” presenta le candidate e i candidati al Consiglio comunale.

“12 persone che vivono In tutti i centri abitati del Comune, nessuno escluso – si legge in una nota della lista -. 12 persone legate ai loro territori per interessi, affetti, amore per i luoghi dove vivono. 12 persone attive nel volontariato, nelle Proloco, nelle attività di valorizzazione, nella cultura, nel lavoro agricolo, artigianale, enogastronomico, professionale. Nei prossimi giorni vi presenteremo nel dettaglio tutte le storie delle nostre persone, così come pubblicheremo il programma che abbiamo depositato insieme con la lista”.

Ecco i candidati: