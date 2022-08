Un campo da padel al centro sportivo: potrà essere utilizzato dai cittadini

Con la nuova stagione alle porte, la Pro soccer lab riparte da una grande novità: il campo da padel. Da quest’anno, infatti, all’interno del centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia, ci sarà anche il Pro padel lab: un’area attrezzata con il campo da padel appena realizzato, che potrà essere utilizzato da privati e, naturalmente, dagli atleti della società neroverde. L’area per il padel andrà ad affiancare il campo principale “Marco Nucci”, l’area per il calcetto e la soccer cage per il tre contro tre.

“Siamo felici di poter dare continuità all’attività sportiva del Casamorino – spiega Benedetta Mazzini, presidente della Pro soccer lab –, aggiungendo adesso anche il padel al calcio e alle altre attività sportive. L’impianto sarà destinato, oltre che alle lezioni e alle attività dei nostri tesserati, anche ai privati che vorranno affittarlo per partite tra amici“.

Una struttura che potrà, dunque, anche essere affittata semplicemente contattando la società e sulla quale si potranno seguire anche corsi di padel iscrivendosi direttamente alla segreteria del centro sportivo della Pro soccer lab. Un altro passo avanti della società castiglionese che, a breve, realizzerà anche la tribuna principale del campo a undici e il secondo bar, che sarà realizzato proprio accanto alla tribuna.

Per informazioni sul noleggio del campo da padel, dei corsi di padel o del noleggio degli altri campi da calcio e da calcetto è possibile chiamare il numero 338.3383418 o visitare il sito www.prosoccerlab.it.