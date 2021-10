Camper dei vaccini covid: tre nuovi appuntamenti in provincia di Grosseto

Prosegue il tour del camper vaccinale voluto dalla Asl Toscana sud est per portare i vaccini vicino alle persone sia nei luoghi di lavoro che in quelli commerciali.

Sono tre i nuovi appuntamenti in programma entro la fine del mese di ottobre e si possono vaccinare tutte le persone over 12 senza prenotazione sia per la prima dose che la seconda, il vaccino disponibile è il Pfizer.

Sabato 23 ottobre il camper sarà a Castiglione della Pescaia, dalle 9.30 alla 13.30, sulla parte finale della passeggiata “Niccolò Puccinelli”, accanto a piazza Ponte Giorgini, in concomitanza con lo svolgimento del mercato settimanale. Iniziativa organizzata in collaborazione con Confesercenti di Grosseto ed il Comune di Castiglione della Pescaia.

Giovedì 28 ottobre, d’accordo con il Comune di Gavorrano, dalle 8.30 alle 13 il camper farà sosta a Bagno di Gavorrano davanti al distretto sanitario.

Infine, sabato 30 ottobre tappa a Scansano, sempre in collaborazione con il Comune, dove il camper sarà parcheggiato dalle 8.30 alle 13 nei pressi del Municipio dove viene fatto il mercato. Sul camper saranno presenti medici, infermieri e personale amministrativo della Asl Toscana sud est; all’esterno, dopo la somministrazione del siero anti – Covid, sono disponibili gli spazi in modo da riprodurre le condizioni dei centri vaccinali.

Il camper “Bottega della salute mobile” è stato messo a disposizione dal Coeso Società della Salute di Grosseto grazie al progetto finanziato dal Far Maremma nell’ambito del programma di sviluppo rurale (Psr) 2014 – 2020, “Reti di protezione sociale nelle zone rurali”.