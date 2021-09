Camper vaccini covid nelle scuole: i due appuntamenti in Maremma si chiudono con 89 studenti vaccinati

89 ragazzi vaccinati contro il Covid. Ancora un dato più che positivo alla chiusura dei due appuntamenti di oggi dei camper vaccinali dedicati agli studenti del grossetano.

In particolare, sono 72 alla Cittadella dello studente a Grosseto e altri 17 al distretto Asl di Orbetello, i giovani che hanno deciso di proteggersi dal Covid con la vaccinazione, cogliendo l’occasione “a portata di mano” e tutelando al tempo stesso anche la salute dei loro familiari, soprattutto anziani come i nonni, e dei loro compagni.

Un’altra tappa dell’iniziativa itinerante, organizzata dalla Asl Toscana sud est all’interno del progetto regionale “GiovaniSì vaccinano”, che porta la campagna di vaccinazione sempre più vicina all’obiettivo finale, ovvero l’immunità di gregge. La Asl Toscana sud est sta mettendo in campo tutti gli strumenti e le risorse possibili per continuare a dare impulso alla campagna e raggiungere anche quella percentuale residua di cittadini che ancora non si è immunizzata.

Le tappe della vaccinazione in camper proseguiranno nei prossimi giorni fino a fine mese.

Domani, martedì 21 settembre, l’appuntamento riguarderà il tour dei Comuni, con il camper concesso dalla Misericordia di Pistoia che sarà a Sorano, dalle 9 alle 13, nel parcheggio del Comune, e dalle 14.30 alle 16.30, nella piazza centrale San Quirico di Sorano, e a Ribolla, in orario dalle 8 alle 13.30, in piazza della Libertà. L’iniziativa dedicata alle scuole riprenderà giovedì 23 settembre, a Massa Marittima, nel parcheggio dell’Istituto Bernardino Lotti, dalle 11 alle 17.