Covid, il camper dei vaccini arriva sull’Amiata: ecco dove

Prosegue il tour del camper dei vaccini contro il covid in provincia di Grosseto con due tappe nella zona del Monte Amiata.

Iniziativa che rientra nel progetto della Asl Toscana sud est di portare il vaccino il più vicino possibile alle persone, in particolare per chi abita nelle località più distanti dai grandi centri.

Lunedì 20 dicembre il camper, messo a disposizione del Coeso Società della Salute, sarà in piazzale Landi, vicino l’ufficio postale di Cinigiano, e le vaccinazioni saranno eseguite dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Mercoledì 22 dicembre, con il solito orario, il camper sarà invece a Roccalbegna, in piazza IV novembre. Le persone che vorranno vaccinarsi potranno farlo con accesso diretto, quindi senza la prenotazione, e le somministrazioni saranno eseguite dal personale medico e infermieristico in collaborazione con i volontari.

La vaccinazione sarà con Moderna e sarà possibile effettuare la prima dose, la seconda dose solo per chi ha fatto la prima con Moderna e la terza, solo per gli over 18, presentando il Green pass con indicazione della data della seconda inoculazione, come è stabilito dalla normativa che prevede che la terza dose può essere fatta non prima di 5 mesi dalla seconda.

L’iniziativa della Asl Toscana sud est è stata resa possibile grazie al sostegno dei Comuni di Cinigiano e Roccalbegna.