Covid, il camper dei vaccini torna in Maremma: ecco le prossime tappe

Previste due nuove tappe del camper dei vaccini anti-Covid in provincia di Grosseto: a Castiglione della Pescaia e a Cinigiano.

Prosegue così l’iniziativa organizzata dalla Asl Toscana sud est in collaborazione con i Comuni, con l’obiettivo di ampliare la campagna vaccinale e permettere alle persone di vaccinarsi con maggiore facilità con accesso diretto, quindi senza prenotazione, grazie al camper messo a disposizione dal Coeso Società della Salute.

A Castiglione della Pescaia, venerdì 28 gennaio, il camper sarà in piazza Garibaldi, dalle 10 alle 18. Sabato 29 gennaio appuntamento a Cinigiano, dalle 14 alle 20, nei pressi della Misericordia, lungo la Strada Provinciale 17.

Le somministrazioni saranno a cura del personale medico e infermieristico con il supporto delle associazioni di volontariato. Il siero utilizzato sarà il Moderna ed è possibile effettuare la prima dose per gli over 12, la seconda dose solo per chi ha fatto la prima con Moderna e la terza dose. Per ricevere la seconda o terza dose è necessario presentarsi muniti di Green pass, mentre la terza dose può essere fatta non prima di 4 mesi dalla seconda come indica la normativa nazionale.