Emergenza covid: il camper dei vaccini torna al “Villaggio di Natale”

L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia organizza un secondo appuntamento con il camper dei vaccini, che torna in piazza Orto del Lilli, accanto al “Villaggio di Natale”, martedì 28 dicembre, dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 14 alle 18.

«Dopo la grande affluenza dello scorso quattro dicembre – ricordano il sindaco Elena Nappi e l’assessore alla sanità Sandra Mucciarini -, quando un centinaio di persone si sono presentate senza prenotazione davanti alla porta del camper, abbiamo chiesto e ricevuto la disponibilità dell’Azienda Asl Toscana Sud Est a fornirci nuovamente il camper vaccinale con 150 dosi di Moderna a disposizione. Vogliamo offrire un’altra opportunità a castiglionesi e turisti senza spostarsi dal proprio territorio e senza doversi registrare nel portale dedicato, solo esibendo la tessera sanitaria e un documento d’identità valido, di tutelare la loro salute e quella di chi sta loro intorno. Speriamo che tanti possano approfittare di questa nuova occasione così fortemente voluta dall’amministrazione comunale, tanto da mettere a proprio carico l’onere del personale medico ed infermieristico e dei volontari delle associazioni locali che li affiancheranno».

«In questi giorni che ci accompagnano alla fine dell’anno – aggiungono sindaco e assessore –, dove è previsto il picco della quarta ondata della pandemia, come amministrazione vogliamo contribuire con la presenza del camper dei vaccini a trascorrere le festività nella maggiore tranquillità e sicurezza possibile. Come la volta scorsa si potrà ricevere prima, seconda e terza dose e sarà la somma dei nostri sforzi che ci porterà a ottenere risultati di cui essere fieri. Siamo nel periodo dei mercatini e dello shopping, ma vorremmo ricordare che anche all’aperto, quando siamo coinvolti in eventuali assembramenti, bisogna indossare sempre la mascherina, un obbligo di legge, ma soprattutto un gesto responsabile».

«L’amministrazione comunale – concludono Nappi e Mucciarini –, durante questi due anni di Covid-19, ha sempre portato avanti una linea chiara, che è quella di non imporre le scelte, ma allo stesso tempo ha informato e sensibilizzato in tutti i modi possibili la cittadinanza. In Italia, grazie a un sistema sanitario pubblico efficiente che ci offre gratuitamente e in maniera capillare un siero che salva la vita, resta solo la decisione di proteggersi dal virus che in questi 24 mesi ha provocato la peggiore epidemia del secolo».