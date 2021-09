Vaccini Covid: il camper della Asl fa tappa a Massa Marittima

Torna a Massa Marittima il camper dei vaccini della Asl Toscana Sud Est: giovedì 23 settembre, dalle 8 alle 13.30, il camper sarà operativo davanti all’istituto tecnico “Bernardino Lotti”, nel parcheggio di via della Manganella, dove i cittadini potranno recarsi per effettuare la prima dose di vaccino, anche senza prenotazione.

Chi vorrà potrà comunque prenotare al Cup, chiamando il numero di riferimento 800,500483 da fisso e 0564.972191 da cellulare, attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18. I minori dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori, oppure da uno solo con apposita delega e presentarsi con la tessera sanitaria, il modulo del consenso firmato.

Il percorso del camper nelle scuole della Maremma è organizzato nell’ambito di “GiovaniSiVaccinano”, il progetto della Regione nato per coinvolgere le fasce più giovani della popolazione nella campagna di vaccinazione diffusa contro il Covid-19.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione tra l’Asl Toscana Sud Est e il Comune di Massa Marittima, l’associazione MassAdotta onlus e tutti i volontari. E grazie al Coeso – Società della salute, che mette a disposizione la Bottega della Salute mobile, il camper attrezzato grazie al progetto finanziato dal Far Maremma nell’ambito del programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 – 2020, “Reti di protezione sociale nelle zone rurali”.

“Il camper è un servizio importante – afferma Grazia Gucci, assessore comunale alla Sanità – per dare nuovo impulso alla campagna vaccinale, per consentire ai nostri cittadini di vaccinarsi anche senza prenotare, ma soprattutto per arrivare ai giovani. E’ importante vaccinarsi per proteggere se stessi e gli altri. Grazie al vaccino, infatti, si è ridotto notevolmente il rischio di infezione e di ospedalizzazioni da Covid“.