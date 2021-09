Di borgo in borgo con i camper dei vaccini. Ecco gli appuntamenti previsti questa settimana

Offrire un’occasione in più per fare la vaccinazione anti Covid 19 andando direttamente nei luoghi vicino alle persone, dove abitano o lavorano. E’ questo l’obiettivo dei due camper dei vaccini della Asl Toscana sud est che sono in viaggio in tutta la provincia di Grosseto. L’iniziativa è riservata solo alle persone che vogliono fare la prima dose, dai 12 anni in su, e potranno vaccinarsi ad accesso diretto, quindi senza bisogno di prenotazione. Parallelamente ai centri vaccinali, che proseguono la loro regolare programmazione anche con accesso libero a tutte le sedute senza limite di età, si estendono così le opportunità di vaccinazione.

Per questa settimana oggi si è iniziato a Capalbio mentre da domani il calendario è il seguente:

– martedì 14 settembre al mercato di Porto Santo Stefano dalle 8 alle 14;

– mercoledì 15 dalle ore 8 alle 14 al mercato di Magliano in Toscana mentre dalle 15.30 alle 17 il camper sarà davanti al distretto Asl di Montiano;

– giovedì 16 a Porto Ercole in piazza Roma dove il camper sosterà dalle 9 alle 13;

– a Monterotondo Marittimo sarà in piazza Mario Cheli venerdì 17 dalle 18 alle 22 e sabato 18 settembre dalle ore 9 alle 14.

In ogni luogo, saranno presenti medici, infermieri e personale amministrativo della Asl Toscana sud est e il percorso vaccinale si articolerà in spazi per l’accettazione, interno camper per la somministrazione e area per osservazione post-vaccino. Uno dei due camper è stato messo a disposizione da parte di Coeso Società della Salute di Grosseto mentre l’altro è stato prestato alla Misericordia di Porto Santo Stefano dalla Misericordia di Pistoia. L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione delle Amministrazioni comunali, dei medici di Medicina generale e della associazioni di volontariato, che contribuiscono all’organizzazione di ogni evento.