Covid: a Scarlino arriva il camper delle vaccinazioni

L’amministrazione comunale ha richiesto al Coeso che anche nel comune di Scarlino arrivasse il camper delle vaccinazioni.

L’appuntamento è sabato 25 settembre, dalle 8.30 alle 14, in via Morandi a Scarlino Scalo, di fronte alla sede dell’associazione Scarlino Soccorso. Per accedere alla somministrazione del vaccino non occorre la prenotazione: i minori devono essere accompagnati da entrambi i genitori o da uno solamente, che abbia però la delega dell’altro.

Il Comune di Scarlino invita chi ancora non si è vaccinato ad usufruire del servizio.