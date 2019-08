Ecco il “Camper Service” nel piazzale Thailandia: riapre l’area attrezzata per i camperisti

Il Camper Club Maremma inaugura ufficialmente il proprio “Camper Service”, nel piazzale Thailandia a Grosseto.

Il “Camper Service”, riaperto già dal mese di luglio, dopo alcuni mesi di chiusura che hanno causato disagi ai possessori di autocaravan, non avendo nel capoluogo maremmano alternative dove smaltire correttamente i liquami dei propri veicoli, torna a servizio dell’associazione maremmana.

La riapertura dell’impianto, fino all’anno 2017 gestito direttamente dal Comune di Grosseto, è stata ottenuta grazie alla caparbietà del direttivo del Camper Club Maremma, che ha ottenuto le necessarie autorizzazioni, oltre al lavoro profuso dai propri soci, ciascuno con le proprie competenze, anche attraverso contributi economici volontari, senza dimenticare i costi affrontati per renderlo fruibile.

L’impianto è dotato di due scarichi e di una cisterna di acqua non potabile necessaria al risciacquo dei serbatoi ed è a disposizione di chi si trovi nella necessità di farne uso, mentre gli stessi servizi, più la possibilità di rifornimento di acqua potabile, sono riservati ai soci del club grossetano. Non è stato possibile, per ragioni tecniche, dotarsi di un “Tm”, un distributore automatico a pagamento, quindi accessibile a tutti.

“Essendo la nostra una associazione senza alcuna finalità di lucro e fedeli al nostro statuto – commenta soddisfatto il presidente del Camper Club Maremma, Alessandro Guidoni –, forniamo questo servizio gratuitamente, ma dovendo sostenere dei continui costi di gestione, oltre a quelli dell’impianto (tasse comunali per l ‘occupazione di suolo pubblico, approvvigionamenti idrici, manutenzioni ecc.), chiediamo a chi ne usufruirà un piccolo contributo volontario da lasciare nell’apposita cassetta, perché questo servizio possa continuare ad essere mantenuto nel tempo”.