Vaccini Covid: le prossime tappe del camper della Asl in provincia di Grosseto

Prosegue l’attività dei camper vaccinali in provincia di Grosseto.

Domani, martedì 21 settembre, il camper messo a disposizione della Misericordia di Porto Santo Stefano sarà presente a Sorano; la mattina nel parcheggio del Comune dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30, nella piazza centrale della frazione di San Quirico.

Sulle Colline Metallifere il camper “Bottega della salute mobile”, messo a disposizione del Coeso, grazie al progetto finanziato dal Far Maremma nell’ambito del programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 – 2020, “Reti di protezione sociale nelle zone rurali”, sarà a Ribolla, in piazza della Libertà, dalle 8 alle 13.30, e mercoledì 22 settembre a Roccastrada, in piazza XXV Aprile, dalle 8 alle 14.

La vaccinazione è ad ingresso libero per tutti i cittadini che ancora non hanno ricevuto la prima dose, dai 12 anni in su. E’ anche possibile la prenotazione telefonica tramite Cup chiamando il numero di riferimento 800.500483 da fisso e 0564.972191 da cellulare, attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18. I minori dovranno presentarsi con la tessera sanitaria, il modulo del consenso firmato e accompagnati da entrambi i genitori, oppure da uno solo con apposita delega. In ogni luogo, saranno presenti medici, infermieri e personale amministrativo della Asl Toscana sud est e il percorso vaccinale si articolerà in spazi per l’accettazione, interno camper per la somministrazione e area per osservazione post-vaccino.