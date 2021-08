Vaccini anti Covid: il camper della Asl fa tappa alla Fiera di Ghirlanda

Riparte il camper dei vaccini della Asl Toscana sud est, che questa volta sarà presente mercoledì primo settembre alla tradizionale Fiera di Ghirlanda a Massa Marittima.

Una manifestazione che ritorna dopo lo stop dello scorso anno a causa dell’emergenza Covid e che ha mantenuto negli anni uno stretto legame con la tradizione coniugandola con i caratteri di una moderna rassegna agrozootecnica.

Il mezzo sarà posizionato all’ingresso della manifestazione, che si svolge nella frazione di Ghirlanda, nell’area della vecchia stazione, a due chilometri circa da Massa Marittima.

Personale infermieristico dell’Azienda e i medici volontari saranno disponibili dalle 14 alle 20 per vaccinare le persone che devono ancora effettuare la prima dose di vaccino, dai 12 anni in su, e potranno farlo sia prenotando sul portale regionale (https://prenotavaccino.sanita.toscana.it), sia tramite accesso diretto.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione tra l’Asl Toscana Sud Est e il Comune di Massa Marittima, l’associazione MassAdotta onlus e tutti i volontari, il Coeso – Società della salute che mette a disposizione la Bottega della Salute mobile, il camper attrezzato grazie al progetto finanziato dal Far Maremma nell’ambito del programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 – 2020, “Reti di protezione sociale nelle zone rurali”.

“A Massa Marittima un‘altra tappa del nostro progetto itinerante per aumentare la copertura vaccinale e raggiungere l’obiettivo dell’immunità contro il Covid – dichiara Simona Dei, direttore sanitario della Asl Toscana sud est – , e lo facciamo anche questa volta andando in mezzo alla gente e cogliendo l’opportunità di una importante manifestazione, che ogni anno attrae centinaia di persone, con radici profonde e strettamente legata a Massa Marittima e al territorio delle Colline Metallifere. Il senso civico dimostrato da chi si vaccina è la realizzazione di un atto concreto di tutela dell’intera comunità e un valore che ben si inserisce in questo ambito. Da parte di tutta la Asl ringrazio il sindaco Marcello Giuntini e gli organizzatori, per la disponibilità e l’ospitalità che ci consentono di realizzare anche questa iniziativa all’interno della campagna di vaccinazione anti-Covid”.

“Abbiamo collaborato con la Asl per garantire la presenza del camper dei vaccini a Ghirlanda, il primo di settembre, in occasione della Fiera.- sottolinea Grazia Gucci, assessore comunale alla Sanità – La nostra manifestazione diventa così un’occasione importante per promuovere e sostenere la campagna vaccinale da un lato, anche in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico, e dall’altro per fornire ai cittadini massetani e non solo, un servizio aggiuntivo, consentendo a coloro che non si sono ancora vaccinati, la possibilità di farlo quel giorno, direttamente sul posto anche senza effettuare la prenotazione.”