Vaccini Covid: il camper della Asl fa tappa a Civitella Paganico

Domenica 26 settembre sarà possibile vaccinarsi direttamente a Paganico per tutti i cittadini over 12 che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino. Il camper messo a disposizione dall’Asl Toscana Sud Est sosterà presso l’ex campo sportivo in via dei Mandrioli, dalle 8.00 alle 13.30.

I cittadini residenti e non potranno vaccinarsi ad accesso diretto, quindi senza bisogno di prenotazione. I minorenni potranno invece vaccinarsi con la presenza di un genitore e la delega scritta dell’altro oppure alla presenza di tutti e due i genitori.

“È una grossa opportunità per coloro che ad oggi non hanno potuto prenotarsi o recarsi a fare il vaccino e per chi si trova nel nostro comune -sottolinea il sindaco di Civitella Paganico, Alessandra Biondi -. È un’occasione da non perdere perché è importante accelerare i tempi per una copertura ancora più massiva che ci consenta di guardare avanti e di continuare nel riprendere la nostra vita in mano“.

Sul posto saranno presenti medici, infermieri e personale amministrativo della Asl Toscana Sud Este il percorso vaccinale si articolerà in spazi per l’accettazione, interno camper per la somministrazione e area per osservazione post-vaccino.