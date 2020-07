Cambia la raccolta del vetro: stop al porta a porta, ecco le campane

Cambia il servizio di raccolta del vetro a Follonica.

Nelle zone servite dal porta a porta (Cassarello, San Leopoldo, Senzuno, 167Est, 167 Ovest, Campi Alti, Capannino, Corti Nuove, San Luigi e via Massetana) a partire da giovedì 9 luglio il vetro non sarà più ritirato a domicilio, ma dovrà essere conferito all’interno delle campane stradali di colore verde che sono state posizionate in prossimità delle abitazioni.

I mastelli che finora sono stati utilizzati per conferire il vetro con il porta a porta resteranno in possesso dei cittadini e potranno essere utilizzati per agevolare la differenziazione dei rifiuti ed il loro successivo conferimento nelle nuove campane stradali. La riorganizzazione interessa anche le postazioni condominiali: dal 10 luglio saranno ritirati dal gestore i contenitori per la raccolta del vetro che dovrà appunto essere conferito all’interno delle campane stradali di colore verde.

L’obiettivo della riorganizzazione è quello di rendere più funzionale la raccolta e di aumentare la percentuale di raccolta differenziata delle varie frazioni merceologiche, assicurando così una migliore gestione dei rifiuti finalizzata al recupero di materia, secondo quanto previsto dalle normative sull’Economia circolare europee, nazionali nonché dalla programmazione regionale.

Le nuove campane sono posizionate in piazza Don Ugo Salti, piazza Portogallo, via Alcide De Gasperi, via Aldo Moro, via Alessandro Pertini, via Belgrado, via Caduti sul lavoro, via Calabria, via Casetta Pecorai, via degli Ulivi, via dei Pioppi (2 campane), via dei Tigli, via del Cassarello (4 campane), via della Pace (5 campane), via delle Camelie, via Etruria, via Francesco Petrarca, via fratelli Cervi, via fratelli Lumiere, via Galileo Ferraris, via Giacomo Leopardi, via Giovanni Amendola, via Giuseppe Di Vittorio, via Leonilde Iotti, via Liguria, via Lombardia (2 campane), via Lucca, via Luigi Einaudi, via Majorana, via Marche, via Mario Camerini, via Martiri delle Fosse Ardeatine, via Massetana (2 campane), via Michelangelo Buonarroti, via M. K. Gandhi, via Monte Amiata, via Monte Bianco, via Monte Capanne, via Monte Grappa, via Monte Pasubio, via Monte Rosa (2 campane), via Nenni, via Palermo, via Palmiro Togliatti (2 campane), via Parigi, via Piemonte (2 campane), via Pietro Gori, via Raffaello Sanzio (2 campane), via Romagna, via Romagna, via Salceta (2 campane), via Salvatore Golino (3 campane), via Spinelli, viale Amerigo Vespucci, viale 2 Giugno (2 campane), viale Europa (3 campane).

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.seitoscana.it o scaricare 6app, l’app di Sei Toscana scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play.