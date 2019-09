Vaccini contro l’influenza: sul sito del Comune tutte le informazioni sulla campagna

Il Comune di Massa Marittima ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la circolare del Ministero della Salute per la campagna di prevenzione e controllo dell’influenza in vista della stagione 2019/ 2020.

Il periodo destinato alla conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale inizia da ottobre fino a fine dicembre e nella circolare si ricorda che il vaccino antinfluenzale è raccomandato per tutti i soggetti a partire dai 6 mesi di età che non hanno controindicazioni al vaccino. Una sola dose di vaccino antinfluenzale è sufficiente per i soggetti di tutte le età, con esclusione dell’età infantile: per i bambini al di sotto dei 9 anni di età, mai vaccinati in precedenza, si raccomandano due dosi di vaccino antinfluenzale stagionale, da somministrare a distanza di almeno quattro settimane.

Inoltre, si legge: “In accordo con gli obiettivi della pianificazione sanitaria nazionale e con gli obiettivi specifici del programma di immunizzazione contro l’influenza, la vaccinazione antinfluenzale viene offerta attivamente e gratuitamente ai soggetti che per le loro condizioni personali corrono un maggior rischio di complicanze nel caso contraggano l’influenza”.

È richiesta, inoltre, la vaccinazione antinfluenzale di tutti gli operatori sanitari, in tutte le occasioni possibili.

Tutte le ulteriori informazioni sono consultabili sulla circolare che si può scaricare dal sito: www.comune.massamarittima.gr.it