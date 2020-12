sostieniltuoagriturismo: al via la campagna di Turismo Verde-Cia

“I nostri modelli di vita stanno radicalmente cambiando a causa della pandemia in corso, per questo Turismo Verde–Cia Grosseto invita tutti a non rinunciare alle cose che hanno allietato le nostre giornate e a sostenere le strutture agroturistiche, che negli anni passati ci hanno regalato momenti di comfort e relax proponendoci degustazioni e pranzi a base di prodotti di eccellenza del territorio“.

E’ l’invito di Alessia Stella, responsabile del settore per la Confederazione grossetana, che lancia un appello affinchè si collabori a mantenere viva l’offerta turistica nelle aree rurali maremmane in questo momento di emergenza epidemiologica.

“Come dimostrato nella prima fase pandemica, i nostri agriturismi sono di fatto luoghi dove la sicurezza è naturalmente garantita: sono strutture generalmente lontane dai grandi centri abitati, immerse in una natura incontaminata, godono di ampi spazi, il numero di ospiti che accolgono è sempre molto basso e dunque, proprio per la loro conformazione, sono ambienti sicuri. Tutti gli agriturismi si sono adeguati alle rigide norme anti contagio previste dal Governo e oggi sono oasi dove è possibile stare in assoluta tranquillità e dove è possibile gustare i piatti della nostra tradizione gastronomica sorseggiando vino di qualità. Anche Turismo Verde Grosseto, l’associazione per la promozione agrituristica di Cia-Agricoltori Italiani – continua la responsabile – ha deciso di aderire alla campagna di promozione #sostieniltuoagriturismo, con il claim ‘Non aspettare domani, prenota da subito un’esperienza unica in campagna’, per ribadire il ruolo chiave delle famiglie, il valore strategico del rapporto diretto tra agricoltori, Agrichef e consumatori, per la tenuta economica e sociale del settore”.

“Di fronte alle nuove restrizioni anti-Covid, differenti tra regioni gialle, arancioni e rosse, e con lo spettro di un nuovo lockdown generalizzato – spiega Stella –, scegliere di regalare a un amico o a un familiare un voucher ad hoc, sul modello delle smart box, presso il proprio agriturismo preferito, scegliendo un pranzo oppure una cena o anche un soggiorno nel verde della nostra terra a contatto con la natura. In alternativa i nostri agriturismi sono anche sempre disponibili per corsi di cucina o come fattorie didattiche. Tanti modi, dunque, concreti per supportare questo comparto che nel 2020 ha visto crollare il proprio fatturato”.

“L’epidemia sta mettendo a dura prova tutto il settore della ristorazione e alberghiero ma, forse, gli agriturismi sono quelli più penalizzati. Essendo spesso situati in posizioni periferiche, lontani dai grandi comuni, sono i meno raggiungibili in questo momento di restrizioni che impediscono a molte persone di muoversi al di là del loro comune di residenza. È un momento davvero critico per il settore che, dopo mesi di fermo e dopo aver investito sul futuro mettendo le proprie strutture in sicurezza nonostante le garanzie di distanziamento sociale offerte dagli spazi in campagna, oggi si trovano di fronte a nuove incognite. In questo senso – conclude Stella – la campagna #sostieniltuoagriturismo rappresenta la forte volontà di mantenere attiva l’offerta di servizi nelle aree rurali”.

La campagna #sostieniltuoagriturismo si affianca all’iniziativa Cia, rilanciata in questi giorni, del portale https://iprodottidalcampoallatavola.cia.it, in cui sono coinvolti anche gli agriturismi che offrono il servizio di asporto o di consegna a domicilio dei piatti contadini preparati dagli Agrichef.