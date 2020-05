“Compriamo nella nostra città”, al via la campagna de La Deceris: “Aiutiamo Grosseto a ripartire”

Parte la campagna di sensibilizzazione “Compriamo nella nostra città“, su iniziativa dell’associazione La Deceris, proseguendo sull’onda di quanto già promosso negli ultimi anni durante i periodi dei grandi acquisti per sostenere l’ economia locale.

“Il mondo del piccolo commercio e artigianato si trova davanti ad una nuova sfida, quella dell’emergenza Coronavirus, che ha portato a 2 mesi di chiusura delle attività aggravando una situazione già precaria a causa della crisi economica che subisce il nostro Paese da più di dieci anni – spiega in una nota l’associazione –. Questa emergenza può essere un’occasione per ritrovare uno spirito di comunità che è necessario per ripartire, perché i negozi ed i venditori della nostra città chiuderanno se non avranno il sostegno dei suoi abitanti“.

“Preferiamo il prezioso lavoro dei nostri artigiani alla grande industria globalizzata, i nostri negozi al dettaglio ai giganti di internet, le nostre botteghe alimentari alla grande distribuzione, fermiamoci a prendere un caffè nei nostri bar, ordiniamo la cena nelle nostre pizzerie invece che nelle grandi catene di fast food, facciamo creare il nostro vestito alle nostre sartorie. Questi piccoli gesti possono essere un volano per la ripartenza economica della nostra città, del nostro territorio e della nostra nazione. L’economia di Grosseto, il futuro dell’attività del nostro vicino di casa, può trovare un grande sostegno in ognuno di noi – conclude la nota –. Aiutiamo Grosseto a ripartire“.