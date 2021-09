Verso le amministrative: per Lanzillo ultimi giorni di campagna elettorale con Vivarelli Colonna, il senatore Bruzzone e Giovanni Galli

Due giorni con ospiti di spicco per chiudere una campagna elettorale intensa trascorsa tra la gente.

Valerio Lanzillo, candidato sindaco della lista Capalbio Domani, è pronto ad una ‘due giorni’ con ospiti e tematiche di grande attualità.

Domani (giovedì 30 ottobre), alle 18, al ristorante Beverello di Capalbio, verrà a dare sostegno a Lanzillo il presidente della Provincia e sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Sempre domani, ma alle 21, nei locali del ristorante La Mimosa di Borgo Carige sarà il tema della caccia ad essere al centro del dibattito, con il senatore Francesco Bruzzone, responsabile federale del dipartimento Caccia della Lega, ed il segretario nazionale dell’associazione Libera Caccia Massimo Ceccarelli.

Venerdì primo ottobre, alle 18, in piazza Carlo Giordano a Capalbio, è previsto l’evento di chiusura della campagna elettorale con il consigliere regionale della Lega ed ex portiere di Fiorentina, Milan e Nazionale Giovanni Galli, membro della Terza commissione Sanità, Sport e Sociale, di cui è vicepresidente il collega e candidato di Capalbio Domani Andrea Ulmi. Un evento cui sono state invitate le associazioni di volontariato e sportive, grazie all’impegno sociale dello stesso ex giocatore, campione del Mondo 1982, attraverso la Fondazione ‘Niccolò Galli’.

“Sono felice che molti ospiti abbiamo deciso di affiancarmi in questa campagna elettorale – commenta il candidato sindaco Valerio Lanzillo –. Questo a dimostrazione che Capalbio Domani guarda al territorio, ma sempre confrontandosi con i livelli di amministrazione superiore, Provincia, Regione e Parlamento. Un ringraziamento particolare va ad Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che sospenderà per qualche ora la sua campagna elettorale di Grosseto per essere con noi a Capalbio. Segno che anche fuori dal nostro Comune si avverte la possibilità concreta che si possa cambiare questo territorio e la sua amministrazione. Ringrazio anche il senatore Bruzzone e il segretario Ceccarelli per affrontare un tema sentito come quello della caccia. Con Giovanni Galli parleremo di volontariato, di sociale e di sport. Il piacere di averlo ospite non è solo per l’uomo politico, ma anche per la persona impegnata con la Fondazione che porta il nome del figlio Niccolò e per il campione che ha scritto pagine importanti del calcio italiano ed internazionale”.