Verso le Regionali: Sinistra Civica Ecologista chiude la campagna elettorale

Sinistra Civica Ecologista Grosseto chiuderà la propria campagna elettorale con un aperitivo con i candidati, i sostenitori e i numerosi volontari nella la sede del comitato elettorale in via dell’Unione n.2, venerdì 18 settembre alle 19.

Sarà presente Piero Latino, responsabile nazionale settore lavoro di Articolo Uno.

“Si conclude così in bellezza una campagna elettorale molto impegnativa, ma entusiasmante, che ha portato i nostri candidati in tante località della nostra provincia per far conoscere le nostre proposte e ascoltare e confrontarsi con le tante problematiche dei territori dei nostri concittadini – si legge in una nota della lista civica -. In occasione dell’evento sarà possibile, per chi lo vorrà, anche lasciare un piccolo contributo a sostegno di una campagna elettorale completamente autofinanziata. Ed anche questa è buona politica“.