Pd, al via la campagna di ascolto dei circoli: in programma quattro incontri on line

Nell’ultima assemblea nazionale del Partito Democratico, all’interno del suo discorso programmatico, il neo segretario nazionale Enrico Letta ha annunciato la volontà di ascoltare i circoli del Pd sparsi per tutta Italia: l’obiettivo è avviare una discussione sulla natura del partito.

“Non vedevamo l’ora – dichiara Federico Badini, segretario dell’Unione Comunale del Pd di Castel del Piano -. Da sempre abbiamo sottolineato la necessità di ascoltare i territori e questo è un primo passo in avanti“.

Dal livello nazionale sono stati inviati ai circoli due documenti in cui si racchiudono le sintesi dei ventun punti che Letta ha spiegato in assemblea nazionale e le modalità con cui avviare la discussione.

“Ci sono molti temi: dalla natura del partito a temi come il lavoro e il sociale. Non vogliamo perdere l’occasione e per questo abbiamo cercato di organizzare al meglio la discussione, usando gli strumenti digitali, viste le restrizioni che purtroppo ci stanno accompagnando“, spiega Badini.

“Abbiamo pensato a quattro appuntamenti virtuali: venerdì 19 marzo, lunedì 22, giovedì 25 e venerdì 29, sempre alle 21.15. Sarà possibile collegarsi su Zoom per discutere dei punti, ogni sera discuteremo di cinque di questi in modo da coprirli tutti. Il 30 faremo un ultima riunione online prima di inviare la sintesi finale – commenta Badini -. Contemporaneamente abbiamo preparato un sondaggio online e abbiamo pensato alla possibilità di inviare materiale cartaceo a chi non ha accesso ad internet“.

“Abbiamo provato a pensare a tutto e a tutti, vogliamo che sia un’occasione per discutere con più persone possibili, per non lasciare nulla di intentato. Mi auguro che possano arrivare idee radicali, perché in un momento così ce n’è bisogno, soprattutto per il Partito Democratico che, troppe volte, è sembrato arroccato nelle sue lotte interne. Per noi sui territori – conlcude Badini – è una ghiotta occasione e invitiamo tutti, anche simpatizzanti ed elettori, a partecipare per dire la loro”.

Contemporaneamente, il Pd lancia un appello per continuare a rispettare tutte le norme di sicurezza: “E’ fondamentale che tutti diano il loro contributo per far sì che il contagio non si propaghi“.