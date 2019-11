No all’abbandono delle bombole del gas: al via la campagna del Comune

Questa mattina, nella sala degli assessori della sede comunale di Monte Argentario, sono stati consegnati ai commercianti del settore aderenti all’iniziativa i cartelli per la campagna contro l’abbandono delle bombole del gas usate, insieme ai commercianti del settore.

“Mantenere i paesi ed il nostro territorio pulito dovrebbe essere un impegno di tutti, soprattutto per un comune come l’Argentario” hanno affermato l’assessore all’ambiente Gianluca Gozzo ed il consigliere delegato Michele Vaiani durante l’incontro.

Ma non è sempre così: purtroppo si abbandona di tutto, anche oggetti pericolosi come le bombole del gas, che pure da vuote mantengono un alto grado di pericolosità e inquinamento. Perciò è nata l’iniziativa che parte oggi e che prevede la possibilità di restituire senza costi le bombole ai rivenditori autorizzati che espongono il cartello.

Le attività a Porto Santo Stefano sono:

Elettroterramare di Gabrielli Mauro, via Barellai 12;

La Casa della Sconto di Atanasi Piero, via Marconi 13;

Elettroimpianti Argentario di Pennisi Aurelio, via Roma 21.

Le attività di Porto Ercole sono:

F.lli Galletti di Galletti Antonio, via Provinciale Orbetellana 2;

Mastini, piazza Roma 17.

“La collaborazione che nasce oggi è un bel segnale per l’impegno civico dedicato alla pulizia delle strade. A ciò vogliamo aggiungere con soddisfazione i buoni risultati della Rund, raccolta domiciliare per le utenze non domestiche, iniziata durante l’estate passata, che ha fatto registrare un sensibile aumento della percentuale di raccolta differenziata – hanno aggiunto Gozzo e Vaiani -. L’augurio è che anche i nostri concittadini diano un segnale concreto per il mantenimento del decoro dei nostri centri”.

Altro punto a favore del servizio di nettezza urbana è il completamento dell’iter per il nuovo, e più grande, centro di raccolta a Terrarossa, che vedrà la sua inaugurazione dopo la seconda metà del 2020.