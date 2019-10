“Camminata tra gli olivi”: l’evento di Castel del Piano fa registrare il tutto esaurito

“E’ sold out l’evento ‘Camminata tra gli olivi’, iniziativa di promozione del territorio amiatino, a cura dell’amministrazione comunale di Castel del Piano, che ha aderito alla manifestazione omonima di carattere nazionale”.

A dare l’annuncio è il consigliere comunale con delega al turismo e all’associazionismo, Renzo Nannetti.

“L’evento si svolge in collaborazione con le guide ambientali locali ed alcuni produttori, che gratuitamente hanno messo a disposizione I loro prodotti a chilometri zero: panificio Amiata, panificio Mago Pancione, Corsini biscotti, macelleria Rosi, macelleria Frasca, macelleria Bonelli, macelleria 3 G di Guerrini, stagionatura formaggio Pulcini s.r.l., supermercato Simply e alimentari Feri, vini Amiata I vini del vulcano di Toninelli ed anche quelli dell’azienda agricola di Giulio Bonelli e dell’azienda agricola ‘Le Vigne’. Domenica 27 ottobre sono previsti due percorsi: trekking e mountain bike ed e-bike, con orari e tappe secondo la programmazione pubblicizzata”, continua il consigliere.

“L’itinerario di mountain bike prevede, oltre ai 30 chilometri di percorso tra sentieri ed oliveti, una visita con degustazione al castello di Potentino come ospiti, per poi fare tappa finale al frantoio e allagriturismo l’Anteata, mentre l’itinerario di trekking, di 10 chilometri, prevede, oltre ad un percorso con vedute mozzafiato lungo la costa della frazione di Montegiovi, l’arrivo al frantoio e all’agriturismo l’Anteata, sempre con una degustazione e un ricco buffet per tutti i partecipanti. Sono previste navette per il ritorno a Castel del Piano – termina Nannetti -. L’ottima iniziativa ha registrato un numero cospicuo di partecipanti locali ed è stata anche un’occasione di richiamo a livello turistico territoriale, perchè ha stimolato l’interesse alla partecipazione in tutta la regione. La speranza dell’amministrazione comunale di Castel del Piano nel promuovere l’evento è quella di proseguire con altre iniziative simili, attraverso la sensibilizzazione dell’ambito Amiata per promuovere il nostro territorio, vista l’ottima sentieristica che in rete collega tutti i paesi del versante grossetano e senese”.