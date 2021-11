“Camminata dei paesi”: l’iniziativa di “Insieme in Rosa” conclude il mese della prevenzione

Domenica 7 novembre “Insieme in Rosa” sarà a Caldana per la “Camminata dei paesi“.

L’obiettivo è quello di acquistare un nuovo ecografo di ultima generazione, dotato di una grandissima risoluzione delle immagini e in grado di “leggere” anche le lesioni più piccole, per il reparto di Mammografia dell’Ospedale Misericordia di Grosseto.

“Poter diagnosticare una patologia oncologica – ricorda la presidente della onlus Donatella Guidi – già nella primissima fase iniziale significa dare la possibilità a tante donne di avere interventi meno invasivi e terapie meno pesanti”.

Le previsioni meteo offrono una finestra di sole per la mattinata e, anche se la notte ha messo pioggia, l’organizzazione ha deciso che la camminata si farà comunque.

Il programma: la partenza sarà davanti alla chiesa di San Biagio, alle 10. Durante il percorso ci sarà una sosta per ristoro a Ravi con visita guidata al castello. Si rientrerà poi a Caldana, con visita guidata nell’antico borgo e ristoro offerto dall’associazione dei ristoratori di Gavorrano. Il tutto sarà allietato dai “Cantori dei tempi passati”. Il consiglio è di venire con abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.

Per partecipare il contributo è di 10,00 euro a persona. A ciascun partecipante verrà data una maglietta con logo, uno zainetto/borsina e una bottiglietta di acqua. I bambini sotto i 10 anni parteciperanno gratis e. se vorranno acquistare una maglietta, il costo sarà di 5,00 euro.

L’associazione ricorda che per rispetto della normativa di prevenzione covid-19, tutti gli eventi sono per un numero limitato di persone. Per informazioni basta chiamare il call center di Insieme in Rosa al numero 334.1415167.