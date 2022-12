Camion trasporta rifiuti senza autorizzazioni: sequestrato dai Carabinieri Forestale

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Orbetello, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli su strada finalizzati a verificare la correttezza delle procedure adottate dagli operatori in merito alla gestione dei rifiuti, hanno scoperto un trasporto effettuato senza le prescritte autorizzazioni.

Il furgonato è risultato riconducibile ad una ditta edile individuale, che con ogni probabilità aveva eseguito delle opere di ristrutturazione in un’abitazione privata: nel cassone del mezzo, infatti, erano stati accatastati residui di lavorazioni edili, scarti di potatura di piante che solitamente si trovano in molti giardini privati, nonché legno di risulta e vecchio mobilio.

Il mezzo monitorato dai militari, in uscita dal territorio di competenza, è stato seguito, fermato e controllato sull’Aurelia in direzione sud, dato che il carico era diretto per lo smaltimento al di fuori del territorio toscano. Dal controllo è emerso che la ditta non poteva in alcun modo effettuare quel trasporto, perché priva della prescritta iscrizione all’albo dei gestori ambientali.

Il mezzo è stato sequestrato