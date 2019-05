Esonda un torrente: strada inondata di fango e acqua, quattro camion bloccati tutta la notte

Quattro camion sono rimasti bloccati per tutta la notte nei pressi della cava di gessi di Roccastrada, in via del Bettarello.

Ieri sera, intorno alle 22, un fosso che scorre lungo la strada è esondato e i detriti, gli alberi i rami e l’acqua che si sono riversati sulla carreggiata non hanno permesso ai quattro camion di proseguire.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco che, valutate le condizioni del fosso, esondato nei pressi dell’uscita dello stabilimento, hanno consigliato ai quattro veicoli di non spostarsi.

Gli autisti hanno trascorso la notte sui camion.

I Vigili del Fuoco hanno controllato che non ci fossero problemi di sicurezza per i camion e in un podere vicino, dove abita una famiglia.