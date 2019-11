“Camera Orienta”: gli studenti approfondiscono gli aspetti del mondo del lavoro

Giovedì 28 novembre, nell’auditorium della Camera di commercio a Livorno, avrà luogo “Camera Orienta”, l’evento dedicato all’orientamento degli studenti promosso da Unioncamere.

Quest’anno il programma è particolarmente ricco e sarà l’occasione per offrire al numeroso parterre di studenti – sono quasi 300 – una visione a tutto tondo del mondo del lavoro. Si partirà con una serie preziosa di informazioni sul fabbisogno professionale e formativo delle imprese, sulla banca dati Excelsior e sugli strumenti efficaci per presentarsi al mondo del lavoro, con relazioni a cura del Centro studi e servizi della Camera di commercio ed un’ospite, Veronica Guida, program manager e coordinatrice territoriale di Junior Achievement.

Si passerà poi alla parte dedicata ai fondamenti della nostra società, con una lezione tenuta da un relatore di eccezione, alla sua seconda presenza in Camera di Commercio: il costituzionalista Alfonso Celotto, personaggio pubblico oltre che docente all’Università di Roma3, con un intervento dal titolo “Il futuro della democrazia”.

Seguirà quindi la premiazione del lavoro degli studenti: è il momento clou, infatti, per chi ha partecipato a due bandi riservati agli studenti delle scuole secondarie di Livorno e Grosseto (per la provincia di Grosseto parteciperanno scuole di Follonica e Grosseto), uno dei quali dedicato ad un concorso di idee in cui gli istituti a indirizzo grafico/artistico/turistico si sono misurati per immaginare un nuovo logo per la Camera di Commercio: una competizione in cui gli studenti hanno potuto sperimentare sul campo le proprie competenze.

A questi lavori l’Ente ha deciso di dedicare una mostra: allestita nella sala Elba della sede camerale, raccoglie in pannelli variopinti l’insieme dei pittogrammi elaborati dagli studenti delle scuole di Livorno, Cecina, Portoferraio, Follonica e Grosseto. Un giusto riconoscimento all’impegno e al lavoro svolto. La mostra sarà inaugurata al termine della mattinata.