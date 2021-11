Sviluppo del territorio e infrastrutture: Riccardo Breda incontra l’onorevole Crippa

Il presidente Riccardo Breda ha ricevuto questa mattina, in Camera di commercio, a Livorno l’onorevole Andrea Crippa, vicesegretario federale della Lega, in visita istituzionale a Livorno, accompagnato dall’onorevole Manfredi Potenti e da una delegazione di esponenti territoriali del partito.

La visita è stata l’occasione per un proficuo e cordiale confronto sulle problematiche e le possibilità di sviluppo del territorio. Tanti i temi affrontati: lavoro, infrastrutture – con la Darsena Europa e il Corridoio Tirrenico in primis – semplificazione, turismo, Pnrr.

“La Camera di commercio è da sempre punto di riferimento sul territorio per la imprese – ha dichiarato il presidente Breda – ed è per questo importante avere un’interlocuzione costante con la politica, per cercare insieme soluzioni, rendere il territorio attrattivo per gli investimenti e dare risposte al mondo imprenditoriale”.

L’onorevole Crippa ha ringraziato il presidente Breda per la disponibilità all’incontro ed entrambi hanno auspicato la possibilità di un successivo incontro anche con la Giunta camerale per un confronto più approfondito.