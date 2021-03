Cambio di alloggi di edilizia residenziale pubblica: domande entro il 30 aprile

Fino al 30 aprile è possibile presentare istanza per il cambio di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La domanda, reperibile sul sito del Comune di Grosseto alla sezione “Novità”, dovrà essere consegnata all’ufficio competente previo appuntamento, oppure inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it.

Le richieste verranno valutate dalla Commissione comunale alloggi e, qualora accolte, verranno inserite in un elenco permanente sulla base del punteggio acquisito. Le domande non sono soggette a decadenza e possono essere ripresentate in caso di mutamento delle condizioni.