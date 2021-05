Verso le amministrative, sbarca a Grosseto “Cambiamo! Con Toti”: “Al lavoro per una città moderna”

“Cambiamo! Con Toti” è una nuova forza politica che arriva a Grosseto e in provincia.

“Ha gli obiettivi di presentarsi e presentare le proprie idee, fatte di attenzione ed impegno verso tutte le tematiche aprendo le porte… a tutti i cittadini – si legge in una nota del partito –! 5 anni di lavoro, prospettive, parole, fatti hanno portato ad un miglioramento dei servizi al cittadino? In alcuni settori la risposta è ‘sì’, ma manca qualcosa per dare vita alla Grosseto che tutti noi vorremmo. Strade, rifiuti, turismo, verde pubblico, frazioni, per citarne alcuni: è necessario uno sguardo a tutto tondo sulle effettive necessità dei cittadini che rappresentano i primi fruitori, nonché giudici insindacabili, dei servizi. Vanno ascoltati sempre e comunque!“.

“La difficile situazione legata al Covid-19 ha condizionato l’impatto sociale di molti individui e, perchè no, anche le scelte politico-amministrative di chi ha guidato il Comune in questi anni. Ma, attenuanti a parte, dobbiamo ripartire. La strada verso le prossime elezioni amministrative di ottobre è lunga: per questo occorre avvertire da subito il sostegno dei cittadini affinchè, con partecipazione collettiva ed azioni, impegno ed entusiasmo, si arrivi a creare una Grosseto moderna, efficace, vivibile – termina il comunicato –. Insomma.. al passo con i tempi“.