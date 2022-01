La Befana torna in Pediatria: consegnate le calze del Comitato per la Vita

La Befana è stata già celebrata, ma per i bambini della Pediatria dell’ospedale Misericordia di Grosseto le calze non smettono di arrivare.

Oggi è stata la volta del Comitato per la Vita di Grosseto che, per dare un segno di vicinanza e affetto ai piccoli pazienti ricoverati, ha consegnato al personale sanitario del reparto calze con dolci e regali.

“Malgrado le limitazioni imposte dalla pandemia – ha dichiarato Carla Nunzi, del comitato direttivo dell’associazione –, come ogni anno non abbiamo voluto far mancare il nostro pensiero e la solidarietà ai bambini della Pediatria. Parte delle calze andranno ai piccoli ricoverati, mentre quelle in più saranno invece regalate, d’accordo con la direttrice del reparto di Pediatria, la dottoressa Susanna Falorni, ai bambini che verranno a vaccinarsi contro il Covid”.

Nella foto: il personale sanitario di Pediatria riceve le calze da Oreste Menchetti, presidente del Comitato per la Vita, Patrizia Betti, vicepresidente, e Carla Nunzi.