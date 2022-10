“Calligrafie astratte”: il libro su Natino Chirico presentato alle Clarisse

Un viaggio nell’universo di Natino Chirico, accompagnati dalle suggestioni trasmesse dalle sue opere e dalle note di un pianoforte. L’appuntamento è per venerdì 14 ottobre, alle 18, al Polo culturale Le Clarisse: la struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura, in via Vinzaglio 27, ospiterà la presentazione del libro “Calligrafie astratte” (edito da Rubbettino) dedicato all’artista, alla presenza dell’autore, con la storica dell’arte e curatrice Gina Ingrassia e gli intermezzi musicali di Carlotta Denevi e Matilde Volpe. Interverranno anche l’assessore alla cultura del Comune di Grosseto, Luca Agresti, e il direttore del Polo culturale Le Clarisse, Mauro Papa. Ingresso libero (informazioni e prenotazioni al numero 0564 488066 o all’indirizzo e-mail prenotazioni.clarisse@gmail.com). Sarà anche possibile, come di consueto, sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

«È sempre una grande soddisfazione – dichiara l’assessore alla cultura del Comune di Grosseto, Luca Agresti – ospitare e prendere parte a iniziative culturali che arrivano al cuore dei grossetani, in questo caso grazie alla grandezza artistica di persone come Natino Chirico. La presentazione del libro “Calligrafie astratte” a lui dedicato, con la storica dell’arte e curatrice Gina Ingrassia e gli intermezzi musicali di Carlotta Denevi e Matilde Volpe, sarà un momento di arricchimento poiché il testo racconta una storia di un artista, passando attraverso le sue opere. Sono veramente felice di iniziative come questa, capaci di scavare nell’animo umano e portare ad emozioni uniche che al giorno d’oggi si riescono a trovare molto raramente nella freneticità della vita quotidiana».

«Siamo contenti di presentare il libro di un autore che, a marzo, allestirà una mostra in Clarisse. Questa presentazione – dichiara il direttore del Polo culturale Le Clarisse, Mauro Papa – sarà quindi una sorta di preview di un evento espositivo che sicuramente attiverà un proficuo dibattito sull’arte dei nostri giorni».

Natino Chirico (Reggio Calabria, 1953) ha cominciato a dipingere giovanissimo, ancora studente liceale. Ha frequentato l’Accademia di Belle arti di Reggio Calabria e ha completato gli studi a Milano (con Domenico Cantatore a Brera) e a Roma (con Franco Gentilini e Arnoldo Ciarrocchi all’Accademia di Roma). Si è ispirato anche alla ricerca informale di area partenopea. Nel suo percorso artistico si è sempre dedicato alla ricerca e alla sperimentazione, un’attitudine che l’ha portato ad affrontare tematiche e tecniche differenti e a cimentarsi con esperienze diverse come disegnatore nel mondo della moda (per Versace e Ken Scott), illustratore in campo editoriale, realizzatore di opere pittoriche, grafiche e scultoree per numerose grandi aziende. Dal 1977 la sua attività si è concentrata sul disegno, con lavori a matita, soprattutto ritratti e oggetti del mondo circostante e del quotidiano. Gli anni Novanta hanno segnato un ritorno a tutto campo alla pittura e una nuova attenzione alla materia e al colore, con grandi cicli pittorici dedicati al mare e al cinema italiano. Da qualche tempo sono presenti nella sua produzione anche opere che utilizzano il metacrilato, da solo o abbinato alla pittura ad olio e a materiali diversi, in una sintesi di pittura e scultura. Vive e lavora tra Roma e Perugia.