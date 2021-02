Concorso per agente di Polizia municipale: modificato il calendario delle prove

In seguito all’approvazione del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, reso noto il 3 febbraio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – che fissa per le prove in un massimo di due sessioni giornaliere non consecutive – il calendario del concorso per la copertura di 15 posti a tempo pieno ed indeterminato come agente di Polizia municipale, cat. C, posizione di accesso C1, ha subìto le seguenti modifiche.

Le sessioni previste alle 8 delle giornate del 15 e 16 febbraio sono state spostate al 20 febbraio, con convocazione:

alle 8 per i candidati la cui prova era prevista per le 8 del 15 febbraio;

alle 11 per i candidati la cui prova era prevista per le 8 del 16 febbraio.

Ecco quindi il nuovo calendario. Le prove concorsuali si svolgeranno al Multisala The Space Cinema in via Canada, 80 a Grosseto, nei giorni di lunedì 15 febbraio, martedì 16 febbraio e sabato 20 febbraio, su due turni, con il seguente orario di convocazione:

alle 11 e alle 14.30 per i candidati convocati nei giorni 15 e 16 febbraio;

alle 8 e alle 11 per i candidati convocati il giorno 20 febbraio.

Il Comune di Grosseto ricorda che coloro che supereranno la prova preselettiva (il cui esito finale sarà pubblicato sul sito del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi e concorsi” – “Concorsi”), saranno chiamati a sostenere la prova scritta che si terrà mercoledì 3 marzo, alle 8, sempre al The Space Cinema.

Per accedere alle prove, è obbligatorio presentare all’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo in una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.

Per tutti gli aggiornamenti, i candidati possono visitare regolarmente le comunicazioni presenti sulla pagina “concorsi” del Comune di Grosseto.