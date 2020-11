Carabinieri: Dante Alighieri protagonista del calendario storico 2021

12 tavole che celebrano ii 700° anniversario della morte di Dante Alighieri e, allo stesso tempo, mettono in risalto altrettanti episodi in cui è stata protagonista l’Arma.

Sono questi gli elementi cardine del calendario 2021 dei Carabinieri, presentato questa mattina nella caserma di Grosseto dal Comandante provinciale Giuseppe Adinolfi.

“Il calendario è arrivato all’ottantunesima edizione – ha spiegato il Colonnello Adinolfi – e la tiratura ha superato ormai da qualche anno il milione di copie. Si tratta di una pubblicazione entrata nella tradizione degli italiani e che rappresenta un gesto di amicizia nei confronti dei cittadini. Il tema di quest’anno è ispirato ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, che nel calendario diventa il maresciallo Donato Alighieri, emblema del buon carabiniere, toscano come il Sommo Poeta, e che è il filo conduttore trasversale fra i dodici racconti di cui è protagonista, uno per ogni mese, accompagnati da una terzina della Divina Commedia. Per il calendario storico del 2021, l’Arma si è affidata alla penna di Valerio Massimo Manfredi, cantore e custode della storia antica, e alle tavole realizzate da un esponente della Transavanguardia italiana, Francesco Clemente“.

“La pagina centrale del calendario è molto significativa – ha sottolineato il Comandante provinciale dei Carabinieri –, poichè rappresenta i simboli dell’Arma destrutturati, accompagnati da un verso della Divina Commedia. I Carabinieri sono un punto di riferimento per gli altri, cerchiamo di offrire normalità, vicinanza e collaborazione ai cittadini in questo drammatico periodo di emergenza sanitaria”.

Oltre al calendario storico, sono stati realizzati anche il planning, un calendario da tavolo ispirato al tema del gioco, e l’agenda, dedicata ai 140 dalla prima pubblicazione di Pinocchio, in cui i Carabinieri sono un esempio di rigore e giustizia.