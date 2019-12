“Manciano che cresce. Cartoline dagli anni Cinquanta”: l’Arci presenta il calendario 2020

“Manciano che cresce. Cartoline dagli anni Cinquanta”: è questo il titolo del decimo calendario dell’Arci, che sarà presentato domenica 22 dicembre al circolo, in via Marsala 103, in apertura di una lunga giornata di festa e di amicizia.

Ecco il programma dell’iniziativa:

ore 17.00: presentazione del calendario, immagini e testimonianze, letture di Daniela Marretti del Teatro Studio;

ore 19.00: aperitivo di augurio;

ore 20.00: cena del tascapane;

a seguire: musiche in libertà

Il calendario 2020

“Manciano, nuovo e tirato a lucido come solo il bianco e nero può farlo apparire, si mette in mostra nelle cartoline, quasi come una stazione di villeggiatura. E non sono cartoline qualsiasi: risalenti tutte al periodo compreso tra il 1950 e i primi anni dei favolosi Sessanta, si chiamano bromofotografie, e sono prodotte in serie, in enormi quantità. […] Con i formati identici, la carta lucida, le didascalie nello stesso font, queste cartoline inondano l’Italia del boom economico, quasi a voler rappresentare una nuova unificazione stavolta fondata sui consumi, sulla dolce vita, sull’Autostrada del Sole che si srotola tra nord e sud, sul filo sottile che lega al paese nativo chi è andato lontano in città“.