Deriya Deniz: il caicco degli innamorati attracca al molo del Valle

Si, è il caicco la barca dove ci si innamora o si rinnovano le promesse di coppia, perché unisce il piacere di andare a vela con un tocco di romanticismo, massimo comfort a bordo con arredi stile retrò.

Le mete frequentate da queste barche poi sono tra le più belle della Turchia, dove sono nati questi velieri, di Grecia, Croazia, Tunisia, Spagna e Italia, ma fino a ieri prevalentemente quelle del Sud. Vedere pertanto il Deriya Deniz, che è il Caicco tra i più richiesti, atterrare al molo del Valle all’Argentario è notizia che piace molto agli operatori dello yachting e del turismo locale e non solo.

Il Deriya Deniz è un grande caicco di 24 metri di lunghezza e 6,80 metri di baglio, è stato costruito nel 2008 e rinnovato nel 2011. Per gli ospiti ha 6 cabine con i nomi dei venti principali, 4 matrimoniali e 2 doppie tutte in stile e con propria bagno e offre comfort, lusso e pace a una velocità di crociera di 10 nodi, una navigazione a bordo molto comoda e pare anche più confortevole rispetto ai cabinati a vela moderni, per le sue particolari qualità marine, cioè la buona tenuta di mare, pescaggio limitato che consente ancoraggi vicini alla costa, grandi volumi in coperta e nei locali interni con cabine lussuose e pozzetti maestosi che favoriscono la loro vivibilità.

E’ dal XVIII secolo che i caicchi navigano nel Mediterraneo, nel Mar Egeo e nel Mar Nero, come imbarcazioni da pesca e trasporto di merci. I primi caicchi sono stati costruiti a Bozburun in Turchia, con le linee d’acqua e con poppa e prora che riprendevano quelle dei Tirhandil, barche di 18 metri utilizzate dai pescatori del luogo e la tradizione cantieristica di queste imbarcazioni è viva in Turchia sempre lì e a Marmaris, Fetiye, Gogek, Antalya e Tuzla. Con il passare dei secoli sono state ben motorizzate e trasformare in veri hotel galleggi.

Foto: Daniele Busetto