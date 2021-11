Donna cade da cavallo: trasportata all’ospedale di Siena con l’elisoccorso

Questa mattina, intorno alle 12, una donna di 30 anni è caduta da cavallo mentre si trovata in via Stelvio, ad Alberese, all’interno del Parco regionale della Maremma.

Sul posto, è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Grosseto. Dopo i primi accertamenti, la donna è stata trasportata con l’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale di Siena per una probabile frattura all’anca.