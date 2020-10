Uomo di 56 anni trovato morto in casa: cadavere scoperto dai Vigili del Fuoco

Il cadavere di un uomo di 56 anni è stato ritrovato in un appartamento di via Marche, a Grosseto.

A fare la macabra scoperta sono stati i Vigili del Fuoco, chiamati da un amico della vittima, preoccupata perchè l’uomo non dava notizie di se da un paio di giorni.

Una volta arrivati in via Marche, i Vigili del Fuoco hanno aperto la porta dell’appartamento e hanno fatto entrare i sanitari del 118, allertati dalla sala operativa del comando di Grosseto.

Il personale sanitario non ha potuto far altro che accertare il decesso dell’uomo, le cui cause sono al momento sconosciute. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.