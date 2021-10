Ritrovato in fondo al lago il cadavere dell’uomo scomparso

E’ stato ritrovato il corpo senza vita dell’uomo scomparso ieri in un laghetto artificiale a Pomonte, nel comune di Scansano.

Intorno alle 17.15 di ieri, la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Orbetello, insieme alla squadra Sommozzatori di Grosseto, è intervenuta a seguito della segnalazione da parte dei Carabinieri per la ricerca di un cacciatore risultato disperso in prossimità di un laghetto artificiale, utilizzato per l’irrigazione dei campi in località Pomonte, sulle cui sponde erano presenti il cane ed alcuni effetti personali dell’uomo.

I sommozzatori hanno effettuato una prima serie di immersioni in prossimità del punto di probabile ultimo avvistamento, scandagliando le sponde del laghetto, lungo le quali sono poi arrivati alcuni familiari del disperso.

A causa del fondo particolarmente melmoso e dell’assenza di visibilità in acqua, è stato richiesto il supporto del Nucleo Sommozzatori di Firenze, i quali sono dotati di specifiche attrezzature per la ricerca strumentale in basso fondale.

Arrivati sul posto i sommozzatori di Firenze hanno effetturto un’immersione dotati del “didson”, un sonar portatile ad alta definizione che utilizza un segnale ad alta frequenza, ritrovando il corpo del disperso, un uomo di 70 anni, a circa 20 metri dalla sponda del laghetto, ad una profondità di circa 2,50 metri.