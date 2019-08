Cadavere di una persona ritrovato in un appartamento

Il cadavere di una persona è stato rinvenuto questa mattina in un appartamento di via Ximenes, a Grosseto.

A fare la macabra scoperta sono stati i Vigili del Fuoco.

Da due giorni la vittima non rispondeva al telefono e questa mattina, quindi, i Vigili del Fuoco sono entrati nell’appartamento insieme ai sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della persona.

Notizia in aggiornamento