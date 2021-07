“Massa Kids”: una caccia al tesoro dedicata ai bambini per scoprire il centro storico

Massa Marittima è sempre più a portata di bambino: prende il via “Massa Kids – Discover Massa Marittima“, un progetto pensato dal Comune per invogliare i più piccoli a scoprire il centro storico cittadino attraverso un gioco divertente che assomiglia molto ad una caccia al tesoro, è gratuito e prevede dei premi alla fine del percorso.

Partecipare è semplice: per tutta l’estate, ogni giorno, i bambini possono recarsi all’ufficio turistico in piazza Garibaldi per richiedere la cartina di “Massa Kids- Discover Massa Marittima”, dove è segnalato un percorso da seguire per poter rispondere alle 10 domande, scritte sul retro della mappa. I ragazzi dovranno muoversi per vicoli e piazze, indagare, osservare con minuziosa attenzione monumenti e facciate per scrivere sulla cartina la risposta corretta ad ogni domanda. Poi, una volta completato il tour, dovranno tornare all’ufficio turistico e ritireranno un buono da consumare in uno degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.

“È un modo per essere più attrattivi dal punto di vista turistico per le famiglie, creando un’accoglienza mirata ai bambini, con spazi e servizi pensati appositamente per loro – afferma Irene Marconi, assessore alla cultura del Comune di Massa Marittima –. Nel 2019 la gestione dei musei aveva proposto una caccia al tesoro a tema storico e artistico. L’iniziativa aveva riscosso un grande successo, perciò la riproponiamo quest’anno in una versione più ampia, che coinvolge anche gli operatori commerciali del centro storico, che ringraziamo per aver messo a disposizione i premi di questo gioco che proseguirà per tutta l’estate“.

“‘Massa Kids, Discover Massa Marittima’ – prosegue Irene Marconi – è un percorso di visita pensato per rendere i ragazzi parte attiva nella scoperta della città, stimolando così, attraverso la leva del gioco, una conoscenza più approfondita, e meno superficiale, da parte di tutta la famiglia”.

Il logo di “Massa Kids”, che è stato ideato dall’agenzia grafica Petribros, è rappresentato da tre oche bianche. Una scelta non solo dettata dalla simpatia che questi uccelli suscitano nei bambini, ma anche per un richiamo a San Cerbone, patrono di Massa Marittima, che viene raffigurato con le oche.

È possibile per gli operatori aderire a “Massa Kids” contattando l’ufficio turistico.

L’ufficio turistico di Massa Marittima è aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Dal 15 luglio al 15 agosto sarà aperto anche la sera, dalle 21 alle 22 e 30.

Informazioni: tel. 0566.906554, e-mail ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it.

