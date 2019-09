La “Caccia ai tesori arancioni” sbarca in centro: aperte le iscrizioni, posti limitati

Iscrizioni aperte alla più grande caccia al tesoro mai vista che si svolgerà a Santa Fiora domenica 6 ottobre, dalle 10 alle 17. Il centro storico è pronto ad accogliere questo nuovo evento dal titolo “Caccia ai tesori arancioni“.

L’iniziativa è promossa dal Touring Club Italiano e si svolge in contemporanea in tutta Italia per scoprire gli oltre 1000 tesori dei 100 borghi Bandiera arancione.

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti: è necessario unicamente registrare la propria squadra inviando una mail all’indirizzo [email protected], indicando il borgo scelto, oppure iscriversi on line al seguente link: https://www.bandierearancioni.it/eventi/caccia-ai-tesori-arancioni-di-santa-fiora.

Le squadre possono essere formate da un massimo di 6 partecipanti. Durante l’iscrizione on line, va segnalato il numero di persone e il nome della squadra nel box “Prenotazione evento”, al quale si accede effettuando l’iscrizione al sito bandiere arancioni, come specificato nel box.

Domenica 6 ottobre, a Santa Fiora, le squadre inizieranno l’avventura dall’ufficio informazioni turistiche, in piazza Garibaldi n°37, individuato come punto di partenza e di conclusione della caccia al tesoro.

Non è prevista una competizione tra squadre, ma ogni team che completerà il percorso riceverà un piccolo dono del territorio, che sarà consegnato ritornando al punto di partenza. Ogni partecipante riceverà una scheda indizi con sei quesiti legati al centro storico di Santa Fiora, per scoprire luoghi ed eventi del magnifico borgo bandiera arancione, ma anche persone, tradizioni e sapori.

Il personale in loco sarà a disposizione per informazioni sull’iniziativa, negli orari di apertura dell’ufficio. Durante tutto l’evento e a conclusione delle caccia al tesoro, i partecipanti potranno condividere foto, video e gli avvenimenti della giornata con gli hashtag ufficiali dell’iniziativa: #tesoriarancioni #touringclubitaliano #bandierearancioni.

Per informazioni: tel. 0564 977142 e e-mail [email protected]