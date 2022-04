Parco della Maremma: tornano i collegamenti bus per Marina di Alberese

Tornano da domani, venerdì 15 aprile, i collegamenti in bus all’interno del Parco della Maremma ad Alberese. La linea urbana g17 di Autolinee Toscane sarà intanto attiva in questo prossimo periodo di festività e ponti primaverili, ovvero da venerdì 15 a martedì 19 aprile; da sabato 23 a lunedì 25 aprile nonché sabato 30 aprile e domenica 1° maggio.

Il collegamento prevede partenze da Alberese (solita fermata di piazza del Combattente, accanto all’edicola) in direzione della spiaggia con 17 soluzioni in andata e altrettante al ritorno. L’itinerario prevede il percorso all’interno dell’area protetta del parco, il cui accesso è gestito dall’Ente in determinate fasce orarie, stabilite a protezione e tutela della natura circostante e che seguono un calendario stagionale comunicato dallo stesso Ente. Nel dettaglio gli orari.

Il costo del biglietto, valido per tratta, è pari a 1,20 euro. I ticket possono essere acquistati anche tramite la App Tabnet.

Partenze da Alberese per Marina di Alberese

Ore 9:00 – 9:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 12:00 – 12:45 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00.

Partenze da Marina di Alberese per Alberese

Ore 9:15 – 9:45 – 10:15 – 10:45 – 11:45 – 12:15 – 13:00 – 13:45 – 14:15 – 14:45 – 15:15 – 15:45 – 16:45 – 17:45 – 18:15 – 18:45 – 19:15.

Avvisi informativi di Autolinee Toscane saranno presenti anche alle fermate. Per ulteriori dettagli è possibile consultare la sezione “Orari/Servizi estivi” del sito www.at-bus.it.